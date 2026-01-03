Auto schleuderte es mit Beifahrerseite gegen Baum

Geparktes Auto knallte in Schauraum

Nach Angaben des Lenkers fuhr dieser auf der Thayastraße stadteinwärts, als er in der Rechtskurve bei den winterlichen Fahrverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam ins Rutschen, der Wagen wurde erst gegen den Randstein einer Verkehrsinsel geschleudert. Dann krachte er frontal gegen ein geparktes Auto, das durch die Wucht durch das Schaufenster des Autohauses Hofstetter katapultiert wurde. Durch die Scheibe hindurch prallte das Fahrzeug gegen einen dort geparkten Neuwagen, der wiederum in einen weiteren Neuwagen knallte. Der Lenker blieb dabei glücklicherweise unverletzt.