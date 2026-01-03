Auto schleuderte es mit Beifahrerseite gegen Baum

Vier teils schwer verletzte junge Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren forderte ein Unfall zwischen Vitis und Heinreichs im Bezirk Waidhofen an der Thaya (NÖ). Fast zeitgleich kam es auch zu einem spektakulären Crash in der Bezirkshauptstadt, in der ein parkender Pkw in den Schauraum eines Autohauses geschleudert wurde.
Zur Menschenrettung wurden am Freitagabend nicht nur vier Feuerwehren, sondern auch mehrere Kräfte des Roten Kreuzes inklusive Notarzthubschrauber gerufen. Auf der Landstraße 61 waren vier junge Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren von Vitis nach Heinreichs im Bezirk Waidhofen an der Thaya unterwegs, als es gegen 21.15 Uhr auf der winterlichen Fahrbahn zum folgenschweren Unfall kam.
Mann schwer verletzt weggeflogen
Der Lenker aus der Gemeinde Dobersberg verlor bei den winterlichen Fahrverhältnissen die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern und von der Straße ab. Das Fahrzeug wurde abrupt gestoppt, als es mit voller Wucht auf der Beifahrerseite gegen einen Baum prallte. Die Männer wurden teils schwer verletzt. Ein junger Mann aus Thaya, der auf der Beifahrerseite gesessen sein dürfte, wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik Krems geflogen.
Straße musste gesperrt werden
Obwohl die Feuerwehren Heinreichs, Vitis, Eulenbach und Pfaffenschlag innerhalb weniger Minuten am Einsatzort waren, befanden sich die vier Fahrzeuginsassen bei der Ankunft der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Unfallautos. Die Florianis aus Vitis bargen das Fahrzeug, während der rund eineinhalb Stunden dauerten Einsatzes war die Straße für den Verkehr gesperrt. 49 Mitglieder der Feuerwehren, sowie Kräfte des Roten Kreuzes und der Polizei waren im Einsatz.
Zu einem spektakulären Unfall kam es – fast zeitgleich gegen 21.18 Uhr – in Waidhofen an der Thaya. Dort wurden vier Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt.
Geparktes Auto knallte in Schauraum
Nach Angaben des Lenkers fuhr dieser auf der Thayastraße stadteinwärts, als er in der Rechtskurve bei den winterlichen Fahrverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam ins Rutschen, der Wagen wurde erst gegen den Randstein einer Verkehrsinsel geschleudert. Dann krachte er frontal gegen ein geparktes Auto, das durch die Wucht durch das Schaufenster des Autohauses Hofstetter katapultiert wurde. Durch die Scheibe hindurch prallte das Fahrzeug gegen einen dort geparkten Neuwagen, der wiederum in einen weiteren Neuwagen knallte. Der Lenker blieb dabei glücklicherweise unverletzt.
Damit Scherben kein Pech bringen ...
Um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu garantieren, wurden zuerst die äußerst vielen Scherben der Glasfassade von der Feuerwehr entfernt. Das auslösende Unfallfahrzeug, ein KIA EV6, wurde mit dem Ladekran der Feuerwehr Waidhofen an der Thaya aus der Unfallstelle geborgen und gesichert abgestellt. Das zweite Auto, das durch die Scheibe knallte, wurde vorsichtig herausgehoben und dann weggefahren. Die Neuwagen wurden voneinander getrennt.
Die zerbrochene, große Glasfassade des Opel- und KIA-Händlers wurde mit Material aus dem Feuerwehrlager beplankt und so von den Florianis fest verschlossen. Kurz nach 23 Uhr rückten die Kameraden wieder im Feuerwehrhaus ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.