Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-TV-Kritik

Patricia Aulitzky verstärkt Salzburg-Ermittlerteam

Unterhaltung
06.01.2026 06:00
Als Zielfahnderin Ludovika „Lu“ Frey verstärkt Patricia Aulitzky (2.v.l.) ab sofort das ...
Als Zielfahnderin Ludovika „Lu“ Frey verstärkt Patricia Aulitzky (2.v.l.) ab sofort das österreichisch-deutsche Grenzermittlungsteam.(Bild: [M] J. Landsiedl [F] Neumayr/C. Leopold)

Verstärkung an der Kriminalfront: Die gebürtige Salzburgerin Patricia Aulitzky kehrt heim und ermittelt ab sofort in der beliebten „Die Toten von Salzburg“-Reihe. Ihre Premiere feiert sie heute Abend (20.15 Uhr, ORF 2) in „Die letzte Reise“. Fazit: Debüt gelungen.

0 Kommentare

Eng anliegende Lederjacke, eine gewisse Vorliebe für düstere Gothic-Rock-Klänge und überhöhte Geschwindigkeit - Zielfahnderin Ludovika „Lu“ Frei (Patricia Aulitzky) kehrt nach vielen Jahren Abwesenheit wegen ihrer demenzkranken Mutter (Dany Sigel) in ihre alte Heimat Salzburg zurück und sorgt sogleich für Aufruhr. Den „Deckel“ muss sie nach Raserei und 20 Jahre abgelaufenem Pickerl auf ihrem Ford Mustang bei Hofrat Alfons Seywald (Erwin Steinhauer) abgeben – von wegen Polizistenbevorzugung.

Zudem wird im Salzbergwerk Hallein die Leiche eines bekannten Influencers gefunden. Der Oberkörper liegt in Deutschland, der Rest in Österreich. Lust an den Ermittlungen haben weder Salzburg noch Traunstein. Kommissarin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) probt lieber für ihre Musicalrolle und kämpft gegen das Lampenfieber an, der deutsche Kollege Hubert Mur (Michael Fitz) hat eine Kreuzfahrt gewonnen und sucht mit seiner Helene (Natalie O’Hara) im Keller nach den passenden Badehosen. Doch der Hofrat weiß: „Mord geht immer vor Kultur – selbst bei uns hier in Salzburg“.

Holpriger Start: Frey und Mur können sich anfangs gar nicht riechen – es wird auch mit Fortdauer ...
Holpriger Start: Frey und Mur können sich anfangs gar nicht riechen – es wird auch mit Fortdauer nur marginal besser.(Bild: Lisa Kutzelnig)

So müssen alle ihre privaten Pläne hintanstellen, um den kniffligen Fall zu klären. Übrigens auch der Chef selbst, der während seiner „Retreat“-Wochen die mehr als angeknackste Liebe zu seinem René (Michael Schönborn) retten möchte. Doch Frey bringt Schwung in die Sache und schnell wird klar – das altehrwürdige Salzbergwerk ist mit dem indischen Bollywood-Hype konfrontiert. Musste Ben Lackner deshalb sterben? Und was hat es mit seinem Doppelleben auf sich? Um den Fall zu lösen, müssen erst ein paar ermittlungstechnische Animositäten beiseite geschafft werden ...

Der letzte Fall der beliebten Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ versammelte im März 2025 nicht weniger als 927.000 Österreicher vor den Fernsehbildschirmen. Mit einer gewohnt kecken und rauen Aulitzky als Neuzugang im Ermittlungsteam, wunderbaren Bildern von der Salzbergwelt Halleins und einem kurzweiligen Drehbuch scheint ein weiterer Erfolg garantiert zu sein. Etwaig aufkommende Logiklöcher in der Rahmenhandlung werden von einem erfrischend harmonierendem Ensemble in den Hintergrund gespielt.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
129.665 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.760 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
107.999 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf