Patricia Aulitzky verstärkt Salzburg-Ermittlerteam

So müssen alle ihre privaten Pläne hintanstellen, um den kniffligen Fall zu klären. Übrigens auch der Chef selbst, der während seiner „Retreat“-Wochen die mehr als angeknackste Liebe zu seinem René (Michael Schönborn) retten möchte. Doch Frey bringt Schwung in die Sache und schnell wird klar – das altehrwürdige Salzbergwerk ist mit dem indischen Bollywood-Hype konfrontiert. Musste Ben Lackner deshalb sterben? Und was hat es mit seinem Doppelleben auf sich? Um den Fall zu lösen, müssen erst ein paar ermittlungstechnische Animositäten beiseite geschafft werden ...