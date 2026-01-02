„Unser geliebtes Kind wird nie mehr Mama sagen“

Julius war so ein entzückendes Baby, eines, das herzlich lachte, schon früh Mama sagen konnte. Bis er alle Fähigkeiten verlor. Und heute, mit drei, ein in sich gekehrtes Kind ist, das keinen Anteil am Leben mehr nimmt. . .
Julius war ein absolutes Wunschkind, die Eltern hätten sich nicht mehr über ihren Zweitgeborenen freuen können. Schon früh lachte das herzige Baby, ging ein Strahlen über sein Gesicht, der Kleine brabbelte fröhlich vor sich hin, winkte und sagte sein erstes Wort schon recht früh: „Mama.“
Aber mit 15 Monaten kam es zur dramatischen Wende. Die Entwicklung des Kleinen stoppte nicht nur abrupt – sie erlebte einen drastischen Rückschritt. „Unser Bub verlor alle bis dahin gelernten Fähigkeiten“, schildert der verzweifelte Vater. Und heute, mit dreieinhalb, „kann Julius kein einziges Wort mehr sprechen, versteht absolut nichts, was zu ihm gesagt wird, er interagiert nicht, ist meistens völlig abwesend, begreift seine Umwelt gar nicht mehr. Er kann auch kein Wort mehr sagen, nicht einmal „Mama“. . .
Den steirischen Eltern riss es den Boden unter den Füßen weg. Die Diagnose ergab, dass ihr Kind autistisch ist. Und darüber hinaus Störungen hat, Stoffe wie Schwermetalle im Körper abzubauen. „Das heißt, das bleibt dann im Körper, greift das Gehirn an, löst auch Entzündungen aus.“
Auf die Eltern stürzte eine Lawine ein. Emotional. Und finanziell. „Wir machen, was sicher alle Eltern nachvollziehen können, alles an Therapien, was irgendwie möglich ist. Unsere größte Panik ist, dass er uns nicht mehr hat, er braucht uns ja 24 Stunden am Tag.“ Aber die Behandlungen sind extrem teuer, teils sind anerkannte Spezialisten aus dem Ausland nötig.
Vielleicht möchten Sie helfen
Wir können dem Kind nicht dabei helfen, wieder „Mama“ zu sagen. Aber den Eltern, um die finanzielle Bürde zu tragen.
Wenn Sie helfen möchten: „Krone hilft – Steiermark“, Konto AT15 2081 5000 4456 9523“, Kennwort Julius.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.