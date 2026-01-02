„Unser geliebtes Kind wird nie mehr Mama sagen“

Aber mit 15 Monaten kam es zur dramatischen Wende. Die Entwicklung des Kleinen stoppte nicht nur abrupt – sie erlebte einen drastischen Rückschritt. „Unser Bub verlor alle bis dahin gelernten Fähigkeiten“, schildert der verzweifelte Vater. Und heute, mit dreieinhalb, „kann Julius kein einziges Wort mehr sprechen, versteht absolut nichts, was zu ihm gesagt wird, er interagiert nicht, ist meistens völlig abwesend, begreift seine Umwelt gar nicht mehr. Er kann auch kein Wort mehr sagen, nicht einmal „Mama“. . .