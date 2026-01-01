Alkolenkerin (46) krachte in Pflöcke und Laterne

Gleich mehrere Unfälle durch Alkolenker gab es in Tirol in den vergangenen Stunden! Noch vor der Silvesternacht rammte eine Einheimische (46) in Volders (Innsbruck Land) Pflöcke und eine Laterne. In Lermoos im Tiroler Außerfern landete ein Autolenker (44) auf dem Dach.
Die 46-jährige Einheimische war in Volders auf der Tiroler Straße unterwegs. Dabei geriet sie über den rechten Fahrbahnrand, touchierte mehrere Leitpflöcke sowie eine Straßenlaterne und Holzumrandung eines Baumes. Ihr Fahrzeug blieb danach an einem Geh- und Radweg stehen.
Die Laterne wurde dabei ausgerissen. Ein Teil bohrte sich in das Auto der Frau. Die Lenkerin selbst blieb unverletzt. Ein Alkotest verlief jedoch positiv. Ihr wurde der Schein an Ort und Stelle abgenommen.
Silvesterfahrt endete am Dach
Pünktlich zu Mitternacht war ein 44-jähriger Bosnier mit seinem Auto auf der Fernpassstraße unterwegs. Er geriet über die Fahrbahn und fuhr auf eine schräg verlaufende Leitplanke auf.
Dabei wurde das Fahrzeug angehoben und landete auf dem Dach. Es entstand schwerer Sachschaden. Der Mann war schwer alkoholisiert und blieb unverletzt. Auch er ist seinen Schein nun los.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.