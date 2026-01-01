Alkolenkerin (46) krachte in Pflöcke und Laterne

Gleich mehrere Unfälle durch Alkolenker gab es in Tirol in den vergangenen Stunden! Noch vor der Silvesternacht rammte eine Einheimische (46) in Volders (Innsbruck Land) Pflöcke und eine Laterne. In Lermoos im Tiroler Außerfern landete ein Autolenker (44) auf dem Dach.