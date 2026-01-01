Vorteilswelt
„Krone"-Überblick

Tiroler feierten bunten Start ins neue Jahr 2026

Tirol
01.01.2026 17:00

Zum Jahreswechsel war in Tirol einmal mehr so einiges geboten. Die „Krone“ begab sich unter die Partywütenden und liefert hiermit einen kleinen Auszug – siehe dazu auch die Videos und die Foto-Slideshow.

0 Kommentare

Auf die unterschiedlichste Art und Weise rutschten die Tiroler in das neue Jahr 2026. In Innsbruck sorgte etwa das spektakuläre Feuerwerk auf der Seegrube für staunende Blicke, die Live-Band „LIVIN music family“ und DJ In-Style heizten vor der Hofburg ein. Tausende Einheimische und Gäste zog es laut den Verantwortlichen in die Tiroler Landeshauptstadt.

Die Live-Band „LIVIN music family“ und DJ In-Style heizten in der Innsbrucker Innenstadt ein.
Die Live-Band „LIVIN music family“ und DJ In-Style heizten in der Innsbrucker Innenstadt ein.(Bild: Johanna Birbaumer)
Viele Polizisten standen im Einsatz – teils sogar mit Kameraüberwachung (Bild).
Viele Polizisten standen im Einsatz – teils sogar mit Kameraüberwachung (Bild).(Bild: Jasmin Steiner)
Über der Festung Kufstein explodierte ein Feuerwerk nach dem anderen – minutenlang, bunt und ...
Über der Festung Kufstein explodierte ein Feuerwerk nach dem anderen – minutenlang, bunt und laut.(Bild: Hubert Berger)
Ein Sprung ins kühle Nass wagten viele Mutige am Achensee.
Ein Sprung ins kühle Nass wagten viele Mutige am Achensee.(Bild: tobias margreiter)
Die Teilnehmerliste war lang.
Die Teilnehmerliste war lang.(Bild: tobias margreiter)
Notfallsanitäter David (Mitte) bekam Besuch von seiner Familie in der Andreas-Hofer-Kaserne in ...
Notfallsanitäter David (Mitte) bekam Besuch von seiner Familie in der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam – im Bild mit Kameraden.(Bild: Johanna Birbaumer)

In der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam freuten sich die Diensthabenden unter anderem über Familienbesuch. So wurde etwa Notfallsanitäter David von seiner Ehefrau und den beiden Kindern besucht. Als Dankeschön gab es dafür kurzerhand ein genüssliches gemeinsames Abendessen. Der Dienst zu Silvester wurden ihm dadurch mit Sicherheit erleichtert.

Mutige Sprünge
Und am Achensee wagten sich wieder mutige Wasserratten ins kühle Nass – und zwar beim legendären Silvesterschwimmen. Die Teilnehmer der Kategorie „Sport“ mussten 24 Meter absolvieren, den Eisberg erklimmen, die Silvesterglocke läuten und wieder zurückschwimmen. Am Ende siegten Amelie Abentung und Dawid Göreckki. Gratulation!

Das gesamte Team der „Tiroler Krone“ wünscht all ihren Leserinnen und Lesern bzw. Userinnen und Usern nur das Allerbeste für 2026!

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Tirol

