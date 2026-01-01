Tiroler feierten bunten Start ins neue Jahr 2026

Zum Jahreswechsel war in Tirol einmal mehr so einiges geboten. Die „Krone“ begab sich unter die Partywütenden und liefert hiermit einen kleinen Auszug – siehe dazu auch die Videos und die Foto-Slideshow.
Auf die unterschiedlichste Art und Weise rutschten die Tiroler in das neue Jahr 2026. In Innsbruck sorgte etwa das spektakuläre Feuerwerk auf der Seegrube für staunende Blicke, die Live-Band „LIVIN music family“ und DJ In-Style heizten vor der Hofburg ein. Tausende Einheimische und Gäste zog es laut den Verantwortlichen in die Tiroler Landeshauptstadt.
In der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam freuten sich die Diensthabenden unter anderem über Familienbesuch. So wurde etwa Notfallsanitäter David von seiner Ehefrau und den beiden Kindern besucht. Als Dankeschön gab es dafür kurzerhand ein genüssliches gemeinsames Abendessen. Der Dienst zu Silvester wurden ihm dadurch mit Sicherheit erleichtert.
Mutige Sprünge
Und am Achensee wagten sich wieder mutige Wasserratten ins kühle Nass – und zwar beim legendären Silvesterschwimmen. Die Teilnehmer der Kategorie „Sport“ mussten 24 Meter absolvieren, den Eisberg erklimmen, die Silvesterglocke läuten und wieder zurückschwimmen. Am Ende siegten Amelie Abentung und Dawid Göreckki. Gratulation!
Das gesamte Team der „Tiroler Krone“ wünscht all ihren Leserinnen und Lesern bzw. Userinnen und Usern nur das Allerbeste für 2026!
