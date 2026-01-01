Tiroler feierten bunten Start ins neue Jahr 2026

In der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam freuten sich die Diensthabenden unter anderem über Familienbesuch. So wurde etwa Notfallsanitäter David von seiner Ehefrau und den beiden Kindern besucht. Als Dankeschön gab es dafür kurzerhand ein genüssliches gemeinsames Abendessen. Der Dienst zu Silvester wurden ihm dadurch mit Sicherheit erleichtert.