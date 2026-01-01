Wegen Hustenanfall krachte Autofahrer in Lkw

Zwei Unfälle auf der Fernpassstrecke in Tirol, bei denen auch Kinder involviert waren, sorgten am Dienstag für Sperren und Rettungseinsätze: In einem Fall krachte ein Deutscher (68) mit seinem Auto in einen Lkw. Kurios: Auslöser war offenbar ein Hustenanfall.
Bei Heiterwang lenkte der 68-Jährige gegen 15.30 Uhr sein Fahrzeug Richtung Fernpass. Im Wagen saßen drei weitere Personen im Alter von 14, 52 und 65 Jahren. Wie der Lenker später bei der Polizei angab, wurde er plötzlich von einem starken Hustenanfall gebeutelt.
Dadurch geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lkw, gelenkt von einem 22-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 52-Jährige verletzt. Sie musste ins Krankenhaus Reutte eingeliefert werden.
Straße nach Unfall eineinhalb Stunden gesperrt
Bereits gegen 11.30 Uhr war es auf der Fernpassstrecke am Dienstag zu einem weiteren Unfall gekommen. Bei Breitenwang war ein Deutscher (47) mit einem Kleinbus Richtung Nassereith unterwegs. Er hatte drei Kinder (3, 5 und 12) sowie eine Erwachsene (31) mit an Bord.
Aus noch nicht bekannter Ursache fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf den Kleinbus auf. Dadurch wurden alle Pkw-Insassen verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fernpassstraße eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.
