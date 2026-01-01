Wegen Hustenanfall krachte Autofahrer in Lkw

Straße nach Unfall eineinhalb Stunden gesperrt

Bereits gegen 11.30 Uhr war es auf der Fernpassstrecke am Dienstag zu einem weiteren Unfall gekommen. Bei Breitenwang war ein Deutscher (47) mit einem Kleinbus Richtung Nassereith unterwegs. Er hatte drei Kinder (3, 5 und 12) sowie eine Erwachsene (31) mit an Bord.