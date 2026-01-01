„Die Unsicherheit in den Kliniken ist jetzt weg“

„Viele Mitarbeiter können aufatmen“

„Der neue Plan, der jetzt steht, ist für viele Mitarbeiter aber auch eine echte Erleichterung. Als ich gekommen bin, waren soviele Gerüchte im Umlauf, was angeblich alles bald zusperren soll, viele hatten Angst um ihre Zukunft. Jetzt ist vieles klar definiert, also auch, wo etwas ausgebaut werden soll und welche Standorte verstärkt werden. Im Endeffekt kannst du jetzt deine berufliche Zukunft selbst gestalten“, streicht Bräutigam hervor, dass sich mit dieser neuen Perspektive viel Positives entwickle und viele Mitarbeiter für die neu gewonnene Stabilität äußerst dankbar wären.