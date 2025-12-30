Fünf OP-Roboter sollen heimische Ärzte stärken

Fünf Standorte mit OP-Robotern

Eines der führenden Systeme heißt „Da-Vinci“, das bereits an den Krankenhausstandorten St. Pölten und Wiener Neustadt eingesetzt wird. „Wir haben nun die Standorte definiert, wo weitere Operationsroboter eingesetzt werden sollen“, betont Elisabeth Bräutigam, Vorständin der Landesgesundheitsagentur (LGA), die sämtliche Kliniken im weiten Land betreibt. Fünf Standorte sollen es im Endausbau werden, es mache aber keinen Sinn, alle auf einmal ohne Schulungen hinzustellen. In der Klinik Krems wird der nächste „Da-Vinci“ eingesetzt, deshalb fahren Mediziner jetzt schon nach St. Pölten, um das Arbeiten mit dem Roboter zu lernen.