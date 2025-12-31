Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtlicher Einsatz

Kurz vor Silvester: Pizzaofen ging in Flammen auf

Steiermark
31.12.2025 08:22
Der Pizzaofen stand in Vollbrand.
Der Pizzaofen stand in Vollbrand.(Bild: FF Leoben-Göss)

In der obersteirischen Stadt Leoben ging in der Nacht auf den 31. Dezember ein Outdoor-Pizzaofen in Flammen auf. Glutnester dürften laut Polizei die Ursache gewesen sein.

0 Kommentare

Gegen 2.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Leoben alarmiert: Ein großer Pizzaofen im Freien stand in der Wassenhammergasse in Flammen. Zuerst traf eine Polizeistreife ein und begann mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen mit den Löscharbeiten. Kurz darauf übernahmen die Feuerwehren Leoben-Göss und Leoben-Stadt, die mit insgesamt 22 Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz waren.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach einer halben Stunde gelöscht.
Die Feuerwehr hatte den Brand nach einer halben Stunde gelöscht.(Bild: FF Leoben-Göss)

Nach circa einer halben Stunde konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen dürften verbliebene Glutnester mit ziemlicher Sicherheit den Brand verursacht haben. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
300.548 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.786 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
88.242 mal gelesen
Felix Hoffmann
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf