Kurz vor Silvester: Pizzaofen ging in Flammen auf

In der obersteirischen Stadt Leoben ging in der Nacht auf den 31. Dezember ein Outdoor-Pizzaofen in Flammen auf. Glutnester dürften laut Polizei die Ursache gewesen sein.
Gegen 2.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Leoben alarmiert: Ein großer Pizzaofen im Freien stand in der Wassenhammergasse in Flammen. Zuerst traf eine Polizeistreife ein und begann mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen mit den Löscharbeiten. Kurz darauf übernahmen die Feuerwehren Leoben-Göss und Leoben-Stadt, die mit insgesamt 22 Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz waren.
Nach circa einer halben Stunde konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen dürften verbliebene Glutnester mit ziemlicher Sicherheit den Brand verursacht haben.
