Kurz vor Silvester: Pizzaofen ging in Flammen auf

Gegen 2.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Leoben alarmiert: Ein großer Pizzaofen im Freien stand in der Wassenhammergasse in Flammen. Zuerst traf eine Polizeistreife ein und begann mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen mit den Löscharbeiten. Kurz darauf übernahmen die Feuerwehren Leoben-Göss und Leoben-Stadt, die mit insgesamt 22 Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz waren.