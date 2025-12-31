Ernüchterung: Baustelle auch im Winter zweispurig

Bahntrasse, Haltestelle, Gas, Internet . . .

Grund ist – wie berichtet – ein umfangreiches Millionen-Bauprojekt zwischen Grassmayrkreuzung und Westbahnhof. Konkret erneuern die IVB auf 475 Metern Länge die Bahntrasse und die Haltestelle Cineplexx. Die IKB verlegen Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen neu, ebenso für Gas und schnelles Internet. Zudem erneuert die Stadt Gehsteige und errichtet Radwege. Auch die Fahrbahn selbst wird saniert.