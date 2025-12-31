Neue Ärzte-Chefin für den Krankenhausverbund

Eine neue ärztliche Direktorin für einen der beiden Krankenhaus-Verbände im Waldviertel gibt es ab Neujahr. Dort wird die bisherige ärztliche Standortleiterin von Gmünd nun Chefin aller drei Häuser im Spitalsverbund.
Mit Jahresbeginn wird Julia Dlask die Nachfolge von Christian Helmreich als ärztliche Direktorin des Klinikverbundes Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl antreten. Seit 2024 war die Medizinerin ärztliche Standortleiterin des Landesklinikums in Gmünd, wo sie selbst auch geboren wurde.
Die Chirurgin promovierte 2004 und begann dann im heimischen Gmünder Krankenhaus mit ihrer Turnusausbildung, die sie als Fachärztin für Chirurgie abschloss. Einer ihrer Schwerpunkte liegt in der diagnostischen und operativen Behandlung von Krampfadern-Leiden. Darüber hinaus leitet sie das Hygieneteam am Standort Gmünd und betreibt eine Wahlarztordination in ihrer Heimatstadt.
Privat ist die neue Chef-Ärztin verheiratet und Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter.
