Neue Ärzte-Chefin für den Krankenhausverbund

Die Chirurgin promovierte 2004 und begann dann im heimischen Gmünder Krankenhaus mit ihrer Turnusausbildung, die sie als Fachärztin für Chirurgie abschloss. Einer ihrer Schwerpunkte liegt in der diagnostischen und operativen Behandlung von Krampfadern-Leiden. Darüber hinaus leitet sie das Hygieneteam am Standort Gmünd und betreibt eine Wahlarztordination in ihrer Heimatstadt.

Privat ist die neue Chef-Ärztin verheiratet und Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter.