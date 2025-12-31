Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab dem Jahreswechsel:

Neue Ärzte-Chefin für den Krankenhausverbund

Niederösterreich
31.12.2025 15:00
Die LGA-Vorstände Elisabeth Bräutigam (li.) und Bernhard Kadlec (re.) gratulieren Julia Dlask zu ...
Die LGA-Vorstände Elisabeth Bräutigam (li.) und Bernhard Kadlec (re.) gratulieren Julia Dlask zu ihrer neuen Aufgabe.(Bild: NÖ LGA)

Eine neue ärztliche Direktorin für einen der beiden Krankenhaus-Verbände im Waldviertel gibt es ab Neujahr. Dort wird die bisherige ärztliche Standortleiterin von Gmünd nun Chefin aller drei Häuser im Spitalsverbund. 

0 Kommentare

Mit Jahresbeginn wird Julia Dlask die Nachfolge von Christian Helmreich als ärztliche Direktorin des Klinikverbundes Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl antreten. Seit 2024 war die Medizinerin ärztliche Standortleiterin des Landesklinikums in Gmünd, wo sie selbst auch geboren wurde.

Die Chirurgin promovierte 2004 und begann dann im heimischen Gmünder Krankenhaus mit ihrer Turnusausbildung, die sie als Fachärztin für Chirurgie abschloss. Einer ihrer Schwerpunkte liegt in der diagnostischen und operativen Behandlung von Krampfadern-Leiden. Darüber hinaus leitet sie das Hygieneteam am Standort Gmünd und betreibt eine Wahlarztordination in ihrer Heimatstadt.

Privat ist die neue Chef-Ärztin verheiratet und Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
336.541 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
142.007 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
106.967 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf