Marktschreier sind in der Politik am Kommando

Längst vergessene Zeiten

Wenn die aktuelle Tiroler Landesregierung als einzige im Bundesländervergleich keine neuen Schulden macht, nimmt man das maximal zur Kenntnis. Kein Beifall, kein Lob. Hätte sie neue Schulden gemacht, wäre der Aufschrei der Oppositionsparteien wohl groß gewesen. Aber es gab auch Zeiten, da hatten politische Gegner die Stärke, einer Regierung Respekt für ihr Tun zu zollen. Diese scheinen vorbei. Letztlich ist es eben einfacher, im Chor der Dauerpessimisten mit zu summen, als den Taktstock in die Hand zu nehmen und den Ton vorzugeben.