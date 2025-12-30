Schrott-Lkw wurde auf Autobahn in Tirol gestoppt

Einen Lastwagen mit massiven technischen Mängeln zog die Polizei am Montag auf der Inntalautobahn in Tirol aus dem Verkehr. Auch das „Pickerl“ war gefälscht. Die Kennzeichen wurden abgenommen.
Bei Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) war der Lkw am Montag gegen 10.30 Uhr ins Visier der Polizei geraten. Beamte hielten das Gefährt aufgrund von „augenscheinlichen Mängeln“ an und nahmen dieses genauer unter die Lupe.
Gefahr in Verzug herrschte
„Eine Untersuchung in der Prüfhalle der Tiroler Landesregierung ergab mehrere schwere Mängel, davon mehrere mit Gefahr in Verzug, weshalb die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde“, heißt es seitens der Polizei.
Mehrere Anzeigen bei Staatsanwaltschaft
Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass es sich bei der angebrachten Begutachtungsplakette um eine Totalfälschung handelte. Jetzt blühen gleich mehrere Anzeigen.
