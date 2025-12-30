Skifahrer rammte Frau und fuhr dann einfach davon

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 10 Uhr auf der Piste Rot 4. Im unteren Bereich kam plötzlich ein Skifahrer von links und kollidierte mit der 60-Jährigen. „Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Sturz“, berichtet die Polizei. Der zweite Beteiligte blieb aber nicht stehen und fuhr einfach davon, obwohl die Frau bei dem Unfall schwer verletzt worden war.