Skifahrer rammte Frau und fuhr dann einfach davon

Wegen Fahrerflucht auf der Piste ermittelt derzeit die Polizei im Außerfern in Tirol. Eine deutsche Skifahrerin (60) war am Montag im Skigebiet Biberwier-Grubigstein von einem noch unbekannten Wintersportler gerammt worden. Die Frau ist schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 10 Uhr auf der Piste Rot 4. Im unteren Bereich kam plötzlich ein Skifahrer von links und kollidierte mit der 60-Jährigen. „Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Sturz“, berichtet die Polizei. Der zweite Beteiligte blieb aber nicht stehen und fuhr einfach davon, obwohl die Frau bei dem Unfall schwer verletzt worden war.
Ein unbeteiligter Skifahrer fand die Deutsche auf der Piste liegend und setzte den Notruf ab. Die Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen. Die Polizei Lermoos hofft auf Zeugenhinweise zur Klärung des Sachverhalts. Hinweise erbeten unter: 059133/7154.
