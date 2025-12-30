Wenn kleine Könige ganz Großes bewirken

Sammeln gegen die drückende Not in der Dritten Welt: Im weiten Land ziehen jetzt wieder 22.500 Kinder als Sternsinger von Haus zu Haus.
An vielen Haustüren prangt die mystische Kreide-Inschrift „C+M+B“, die Abkürzung für die Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Deren Frohbotschaft: „Wir kommen gerade aus dem Morgenland, wir bringen euch Glück und Segen ins Land!“ Doch die Jugendlichen – etwa aus der Amstettner Herz-Jesu-Pfarrre – sammeln auch gegen die drückende Not in der Dritten Welt.
Heuer gilt der mildtätige Zweck den Massai in Tansania. Die Mädchen dieser Volksgruppe werden unterstützt, ihre Schulbildung erfolgreich abzuschließen, deren Müttern wird geholfen, ein Einkommen zu erwirtschaften. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sind die Sternsinger engagierte Botschafter des Friedens und gelebter Nächstenliebe – 22.500 sind alleine in NÖ unterwegs.
