Wenn kleine Könige ganz Großes bewirken

An vielen Haustüren prangt die mystische Kreide-Inschrift „C+M+B“, die Abkürzung für die Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Deren Frohbotschaft: „Wir kommen gerade aus dem Morgenland, wir bringen euch Glück und Segen ins Land!“ Doch die Jugendlichen – etwa aus der Amstettner Herz-Jesu-Pfarrre – sammeln auch gegen die drückende Not in der Dritten Welt.