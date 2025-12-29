Spielsüchtiger Steirer brach mehrmals in Hotel ein

Ein 32-jähriger Obersteirer soll bereits 2021 und auch in den vergangenen Monaten mehrmals in einem Hotel- und Gastronomiebetrieb in Eisenerz eingebrochen haben. Sein Motiv: Spielsucht! Den Betrieb kannte er durch Handwerksarbeiten gut.
Die Betreiber des Hotels erstatteten vor Kurzem bei der Polizei Anzeige, weil in den vergangenen Monaten immer wieder Geld gestohlen worden war. Beamte der Polizeiinspektion Eisenerz konnten daraufhin einen 32-jährigen Mann aus dem Bezirk Leoben ausforschen.
Er war in der Vergangenheit immer wieder mit diversen handwerklichen Arbeiten im Betrieb betraut und dürfte bereits 2021 viermal über die Terrassentür in Wohnräumlichkeiten eingebrochen haben, um so die Losung des Betriebs zu stehlen.
Spielsüchtiger ist geständig
Im Laufe der vergangenen Monate verschaffte er sich dann offenbar mit einem gestohlenen Schlüssel Zutritt zu einem mit Bargeld gefüllten Tresor in einem Büro. In Summe steckte der 32-Jährige laut Polizei einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag ein. Mit den Beweismitteln konfrontiert, zeigte sich der Steirer geständig. Als Motiv gab er seine Spielsucht an.
