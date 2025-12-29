Musikalisches Prosit Neujahr von den Tonkünstlern

Einen regelrechten Konzertreigen starten die Tonkünstler gleich zu Jahresbeginn: Mit 23 Neujahrskonzerten an 13 Orten geht es 2026 beschwingt los. Neben Ausschnitten aus Oper, Operette und populärem Orchester-Repertoire sorgen auch Walzer und Polka-Klänge für einen gelungenen Ohrenschmaus. Neben den Aufführungen im Wiener Musikverein wird Alfred Eschwé auch in Grafenegg, im Festspielhaus St. Pölten und im Stadttheater Wiener Neustadt den Platz am Dirigentenpult einnehmen. Gesangliche Unterstützung in Form von beliebten Arien kommt dabei von den Sopranistinnen Kathrin Zukowski, Miriam Kutrowatz und Günel Shirinova.