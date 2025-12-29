Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzertreigen 2026

Musikalisches Prosit Neujahr von den Tonkünstlern

Niederösterreich
29.12.2025 15:00
Die Tonkünstler laden auch zum Neujahrskonzert im Festspielhaus St. Pölten.
Die Tonkünstler laden auch zum Neujahrskonzert im Festspielhaus St. Pölten.(Bild: Werner Kmetitsch)

Die Tonkünstler NÖ präsentieren 23 Neujahrskonzerte an 13 Orten. Mit dabei sind auch die Sopranistinnen Kathrin Zukowski, Miriam Kutrowatz und Günel Shirinova.

0 Kommentare

Einen regelrechten Konzertreigen starten die Tonkünstler gleich zu Jahresbeginn: Mit 23 Neujahrskonzerten an 13 Orten geht es 2026 beschwingt los. Neben Ausschnitten aus Oper, Operette und populärem Orchester-Repertoire sorgen auch Walzer und Polka-Klänge für einen gelungenen Ohrenschmaus. Neben den Aufführungen im Wiener Musikverein wird Alfred Eschwé auch in Grafenegg, im Festspielhaus St. Pölten und im Stadttheater Wiener Neustadt den Platz am Dirigentenpult einnehmen. Gesangliche Unterstützung in Form von beliebten Arien kommt dabei von den Sopranistinnen Kathrin Zukowski, Miriam Kutrowatz und Günel Shirinova.

Alfred Eschwé wird die Konzerte im Wiener Musikverein dirigieren.
Alfred Eschwé wird die Konzerte im Wiener Musikverein dirigieren.(Bild: Dieter Nagl)

Tournee durchs weite Land
Los geht es am 31. Dezember im Auditorium Grafenegg, danach folgen Termine im Festspielhaus St. Pölten (1., 6. und 8. Jänner), bevor die Tonkünstler am 11. Jänner gleich zweimal (11 und 16 Uhr) im Stadttheater Wiener Neustadt zum Neujahrskonzert laden. Weitere neun Aufführungen stehen zwischen Amstetten, Schrems, Laa an der Thaya und Langenzersdorf am Tourneeplan. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
169.107 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.159 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.405 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf