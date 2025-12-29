Musikalisches Prosit Neujahr von den Tonkünstlern

Die Tonkünstler NÖ präsentieren 23 Neujahrskonzerte an 13 Orten. Mit dabei sind auch die Sopranistinnen Kathrin Zukowski, Miriam Kutrowatz und Günel Shirinova.
Einen regelrechten Konzertreigen starten die Tonkünstler gleich zu Jahresbeginn: Mit 23 Neujahrskonzerten an 13 Orten geht es 2026 beschwingt los. Neben Ausschnitten aus Oper, Operette und populärem Orchester-Repertoire sorgen auch Walzer und Polka-Klänge für einen gelungenen Ohrenschmaus. Neben den Aufführungen im Wiener Musikverein wird Alfred Eschwé auch in Grafenegg, im Festspielhaus St. Pölten und im Stadttheater Wiener Neustadt den Platz am Dirigentenpult einnehmen. Gesangliche Unterstützung in Form von beliebten Arien kommt dabei von den Sopranistinnen Kathrin Zukowski, Miriam Kutrowatz und Günel Shirinova.
Tournee durchs weite Land
Los geht es am 31. Dezember im Auditorium Grafenegg, danach folgen Termine im Festspielhaus St. Pölten (1., 6. und 8. Jänner), bevor die Tonkünstler am 11. Jänner gleich zweimal (11 und 16 Uhr) im Stadttheater Wiener Neustadt zum Neujahrskonzert laden. Weitere neun Aufführungen stehen zwischen Amstetten, Schrems, Laa an der Thaya und Langenzersdorf am Tourneeplan.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.