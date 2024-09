Vermisste in Seegrotte: Taucher übten Ernstfall

Erinnerungen an Unglück

Übungsannahme war, dass mehrere Personen das ehemalige Gipsbergwerk unerlaubt betreten hatten und zwei von ihnen auf der untersten Ebene plötzlich verschwunden sind, wo auch der 6200 Quadratmeter große See liegt. Dabei wurden auch Erinnerungen an ein reales Unglück wach: Vor fast genau 20 Jahren war ein mit 28 Passagieren besetztes Boot gekentert, vier Deutsche und eine Belgierin starben dabei.