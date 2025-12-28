Jobs mit Zukunft: Boom in der Gesundheitsbranche

Stellte diese Branche vor 15 Jahren in NÖ rund 26.000 Beschäftigte, so stieg deren Zahl bis 2024 auf knapp 36.000. Das ist ein Zuwachs von 42 Prozent. „Im selben Zeitraum gab es insgesamt nur ein Beschäftigungswachstum von 16 Prozent“, erklärt Sandra Kern, AMS-Landesgeschäftsführerin: „Das heißt, die Beschäftigung in der Gesundheitsbranche ist dreimal so stark gewachsen wie im Durchschnitt.“ Und dieser Trend hält an. Im Vorjahr gab es ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber 2023, insgesamt stagnierte die Beschäftigung im weiten Land.