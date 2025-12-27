Ganz ohne Kater und Reue ins neue Jahr rutschen

Das Weingut von Sandra Dorr und Hannes Leeb in der Heurigen-Gegend in Perchtoldsdorf ist dabei Vorreiter. Aus der 2025er-Traubenlese wurde nämlich nicht nur Rot- und Weißwein gemacht: „Wir haben auch einen Anteil an weißen Trauben noch unreif geerntet und versprudelt“, erzählt Leeb stolz. Entstanden ist ein fruchtiger, leicht süßlicher Frizzante – „Frizzero“ genannt.