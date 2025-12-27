Ganz ohne Kater und Reue ins neue Jahr rutschen

Das Winzer-Paar Sandra Dorr und Hannes Leeb aus Perchtoldsdorf bringt schon das zweite alkoholfreie Getränk an den Gast. Die Nachfrage nach ihren alkoholfreien Alternativen wird immer größer.
Die Weihnachtsfeiertage und der bevorstehende Jahreswechsel bieten viele Gelegenheiten für ein klirrendes Anstoßen mit Sekt, Wein und Co. Immer öfter wünschen sich Wein- und Sekttrinker aber eine alkoholfreie Alternative, die geschmacklich genauso genossen werden kann.
Das Weingut von Sandra Dorr und Hannes Leeb in der Heurigen-Gegend in Perchtoldsdorf ist dabei Vorreiter. Aus der 2025er-Traubenlese wurde nämlich nicht nur Rot- und Weißwein gemacht: „Wir haben auch einen Anteil an weißen Trauben noch unreif geerntet und versprudelt“, erzählt Leeb stolz. Entstanden ist ein fruchtiger, leicht süßlicher Frizzante – „Frizzero“ genannt.
500 Liter sprudeln alkoholfrei
Schon vor einigen Jahren haben die Winzer den alkoholfreien „Verjuzzy“ kreiert. „Immer mehr Gäste beim Heurigen fragen nach alkoholfreien Alternativen“, erklärt Leeb. Auch bei Firmenfeiern sei der Genuss ohne Kater mittlerweile immer gefragter. 500 Liter „Frizzero“ wurden heuer als Probelauf produziert. „Die Nachfrage entscheidet, ob wir bei der nächsten Ernte eine größere Menge nehmen“, so Leeb.
