Tiroler Schüler zeigten ihr Können in der IT

Junge Talente haben die besten Chancen am Markt

Anwesend bei der Präsentation waren auch Vertreter der Wirtschaftskammer, da die TFBS EKE natürlich auch sehr eng mit den Ausbildungsbetrieben zusammenarbeitet. Lob für die Schülerinnen und Schüler gab es dementsprechend auch von Sybille Regensberger, Obfrau der Fachgruppe UBIT: „Ich bin beeindruckt von der fachlichen Qualität der Präsentationen. Gute IT-Fachkräfte – von Codern bis hin zu Netzwerktechnikern – werden dringend gesucht. Die jungen Talente, die wir hier gesehen haben, haben beste Zukunftsaussichten und hervorragende Chancen am Arbeitsmarkt.“