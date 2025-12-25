Unbekannter Vandale zerkratzte Auto in Innsbruck

Ein unbekannter Vandale trieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Innsbrucker Stadtteil Pradl sein Unwesen: Der Täter hatte es auf ein Auto abgesehen – es wurde von hinten bis vorne zerkratzt. Ermittlungen zur Ausforschung des Vandalen laufen. Zeugen werden gesucht.
Wann genau der Vandale zugeschlagen hatte, ist unklar. Jedenfalls irgendwann zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr. Der von ihm beschädigte Pkw war in der Körnerstraße abgestellt.
Mit spitzem Gegenstand
„Mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter den Kofferraumdeckel sowie die gesamte rechte Fahrzeugseite“, berichtete die Polizei. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auf mögliche Augenzeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl unter der Telefonnummer: 059 133/7587.
