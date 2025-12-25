Vorteilswelt
Wo Ordensfrau aus NÖ ein „Weihnachtsengel“ ist

Niederösterreich
25.12.2025 11:00
Schwester Karina mit ihren kleinen Schützlingen
Schwester Karina mit ihren kleinen Schützlingen

Fern der Heimat feierte Missionarin Karina Beneder das Weihnachtsfest. Was sie sich für ihre Schützlinge vom Christkind gewünscht hat.

Von Kollmitzberg im Bezirk Amstetten war Schwester Karina Beneder dereinst in die Welt gezogen. „Bevor mich der liebe Gott an die Hand nahm und ich jetzt in Peru das Werkzeug seines Friedens sein kann, durfte ich in Zwettl als Pädagogin wirken. Dort habe ich eine Hilfsaktion ins Leben gerufen“, lächelt die Ordensfrau milde.

Schule als Herzensprojekt
Jetzt lebt sie in den Tiefen Südamerika in bescheidensten, ja ärmlichen Verhältnissen. Ihr derzeitiges Herzensprojekt: Mädchen und Buben Bildung angedeihen zu lasse. Dafür hat Sr. Karina sogar auf einer Müllhalde eine eigene kleine, aber hübsche und behaglich warmer Schule Santa. Bernardita aufgebaut. Doch jetzt geht es darum für ihre Schützlinge Paten in der früheren Heimat zu finden – und zwar für jene Kinder, deren Eltern sich das Schulgeld von umgerechnet monatlich 50 Euro nicht leisten können.

Paten werden gesucht
Falls sich der eine oder andere unserer Leser vorstellen kann, einem Kind eine gute Ausbildung zu schenken, kann Schwester Karina Beneder am besten unter Tel. 0676/826688233 via WhatsApp kontaktiert werden. „Jede milde Gabe schenkt einem Kind Gottes im neuen Jahr Hoffnung und Chancen“, erklärt die Nonne.

