Wo Ordensfrau aus NÖ ein „Weihnachtsengel“ ist

Schule als Herzensprojekt

Jetzt lebt sie in den Tiefen Südamerika in bescheidensten, ja ärmlichen Verhältnissen. Ihr derzeitiges Herzensprojekt: Mädchen und Buben Bildung angedeihen zu lasse. Dafür hat Sr. Karina sogar auf einer Müllhalde eine eigene kleine, aber hübsche und behaglich warmer Schule Santa. Bernardita aufgebaut. Doch jetzt geht es darum für ihre Schützlinge Paten in der früheren Heimat zu finden – und zwar für jene Kinder, deren Eltern sich das Schulgeld von umgerechnet monatlich 50 Euro nicht leisten können.