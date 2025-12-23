Pendler-Frust, Pistengefahr und süße Weihnachten

Verspätungen, überfüllte Waggons und verpasste Anschlüsse verwandeln die Heimreise für viele Berufspendler derzeit in eine echte Nervenprobe. Und: Der Winter lockt jedes Jahr tausende Menschen auf Skipisten, Rodelbahnen und in verschneite Berge. Doch Spaß im Schnee hat auch seine Schattenseiten: Rund 30.000 Wintersportlerinnen und Wintersportler verletzen sich jedes Jahr. Außerdem: Weihnachten, für die einen Plätzchen, für die anderen Gans. Aber haben Sie sich schon mal gefragt, was andere Länder an Weihnachten essen? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.