Rasanter Fahranfänger verlor Auto und Führerschein

Da hatte es aber jemand ganz besonders eilig: Mit über 120 km/h bretterte ein Probeführerscheinbesitzer durch Innsbruck – die Polizei zog den Tempobolzer aus dem Verkehr. Den Schein ist der 23-Jährige wohl wieder für längere Zeit los, das Auto wurde beschlagnahmt.
Am späten Montagabend führte die Polizei auf der Amraser-See-Straße im Osten der Stadt routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 23 Uhr raste der 23-jährige Probeführerscheinbesitzer in die Tempofalle.
Mehr als 70 km/h zu schnell
„Bei erlaubten 50 km/h wurde der Einheimische mit 123 km/h gemessen“, heißt es vonseiten der Exekutive. Der Raser wurde von den Beamten sofort aus dem Verkehr gezogen und zur Rede gestellt.
Dem jungen Mann wurde der Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen und der Pkw sei vorläufig beschlagnahmt worden, hieß es. Anzeigen folgen, eine saftige Strafe blüht!
