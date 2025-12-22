Bei Ausfahrt gegen Aufpralldämpfer gekracht

Weil er offenbar die Ausfahrt verpasste, krachte am Montag ein 59-jähriger Autolenker in Telfs gegen einen Aufpralldämpfer. Der Mann wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt.
Am Montag gegen 17.05 Uhr fuhr ein 59-jähriger Österreicher mit seinem Fahrzeug auf der A 12 in Fahrtrichtung Osten. Der Mann wollte bei der Ausfahrt Telfs Ost von der Autobahn abfahren, verpasste dabei die Ausfahrt und prallte mit der Fahrerseite seines Fahrzeuges gegen den Aufpralldämpfer der Autobahnausfahrt.
Fahrer- und Beifahrer-Airbag ausgelöst
Das Fahrzeug drehte sich durch den Aufprall nach rechts und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Österreicher war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Der Lenker war angegurtet, durch den Aufprall wurden sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrerairbag ausgelöst.
Lenker erheblich verletzt
Der Einheimische wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels RTW in die Klinik nach Innsbruck verbracht. Am PKW entstand Totalschaden.
Im Einsatz befanden sich die Rettung Telfs mit insgesamt 8 Personen, weiters 3 Feuerwehrfahrzeuge mit 13 Personen der Feuerwehr Telfs sowie 2 Fahrzeuge mit 4 Beamten der Autobahnpolizei Imst und ein Streifenfahrer der Asfinag.
