Bei Ausfahrt gegen Aufpralldämpfer gekracht

Fahrer- und Beifahrer-Airbag ausgelöst

Das Fahrzeug drehte sich durch den Aufprall nach rechts und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Österreicher war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Der Lenker war angegurtet, durch den Aufprall wurden sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrerairbag ausgelöst.