Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Inntalautobahn

Bei Ausfahrt gegen Aufpralldämpfer gekracht

Tirol
22.12.2025 20:57
(Bild: Zeitungsfoto.at)

Weil er offenbar die Ausfahrt verpasste, krachte am Montag ein 59-jähriger Autolenker in Telfs gegen einen Aufpralldämpfer. Der Mann wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt. 

0 Kommentare

Am Montag gegen 17.05 Uhr fuhr ein 59-jähriger Österreicher mit seinem Fahrzeug auf der A 12 in Fahrtrichtung Osten. Der Mann wollte bei der Ausfahrt Telfs Ost von der Autobahn abfahren, verpasste dabei die Ausfahrt und prallte mit der Fahrerseite seines Fahrzeuges gegen den Aufpralldämpfer der Autobahnausfahrt.

Fahrer- und Beifahrer-Airbag ausgelöst
Das Fahrzeug drehte sich durch den Aufprall nach rechts und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Österreicher war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Der Lenker war angegurtet, durch den Aufprall wurden sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrerairbag ausgelöst.

Lenker erheblich verletzt 
Der Einheimische wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels RTW in die Klinik nach Innsbruck verbracht. Am PKW entstand Totalschaden.

Im Einsatz befanden sich die Rettung Telfs mit insgesamt 8 Personen, weiters 3 Feuerwehrfahrzeuge mit 13 Personen der Feuerwehr Telfs sowie 2 Fahrzeuge mit 4 Beamten der Autobahnpolizei Imst und ein Streifenfahrer der Asfinag.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.717 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
106.383 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
98.723 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf