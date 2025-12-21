Öko-Pionier aus den heimischen Voralpen

Vom Ei bis zur Festtagsdelikatesse – alles an einem Ort

Das Besondere: Jeder einzelne Fisch wird vom Ei weg im eigenen Bruthaus großgezogen. Kein Zukauf, keine langen Transporte, keine Umwege. Vom behutsamen Schlüpfen über die Aufzucht bis hin zur Verarbeitung passiert alles auf einem Gelände „Wir vereinen alles – und behalten so die volle Verantwortung für jedes einzelne Tier“, erklärt der Ökopioniet: ,Denn Nachhaltigkeit heißt für uns, den natürlichen Kreislauf zu respektieren und mit der Natur zu arbeiten.“ Und so verbringen sribe Forellen und Saiblinge ihr ganzes Leben im ursprünglichen Habitat der Schwarza – ein Luxus, den man schmeckt.