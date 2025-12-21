Öko-Pionier aus den heimischen Voralpen

Von der klaren Quelle bis auf den festlich gedeckten Tisch – in den Voralpen bei Schwarzau im Gebirge wächst eine Idee, die Tradition, Nachhaltigkeit und Genuss vereint. Ein Besuch bei der Fischzucht „Oberwasser“.
Wenn man in diesen stillen Adventtagen in Schwarzau im Gebirge durchs Höllental wandelt, und dann an den Ufern der wild rauschenden Schwarza lauscht, versteht man sofort, warum hier Fische gedeihen, die mehr sind als bloß ein Produkt. Inmitten dieser ursprünglichen Landschaft betreibt Philip Waldert nämlich die Fischzucht Oberwasser – ein Ort, an dem Forellen und Saiblinge unter idealen Bedingungen aufwachsen. Kristallklares Quellwasser aus dem Alpenfluss durchströmt die einzel Becken, direkt aus dem Gebirge, kühl, sauerstoffreich und kristallklar rein. „Das ist unser größter Naturschatz‘, sagt Waldert. Hier beginnt die Qualität eines wertvollen Lebensmittels!
Vom Ei bis zur Festtagsdelikatesse – alles an einem Ort
Das Besondere: Jeder einzelne Fisch wird vom Ei weg im eigenen Bruthaus großgezogen. Kein Zukauf, keine langen Transporte, keine Umwege. Vom behutsamen Schlüpfen über die Aufzucht bis hin zur Verarbeitung passiert alles auf einem Gelände „Wir vereinen alles – und behalten so die volle Verantwortung für jedes einzelne Tier“, erklärt der Ökopioniet: ,Denn Nachhaltigkeit heißt für uns, den natürlichen Kreislauf zu respektieren und mit der Natur zu arbeiten.“ Und so verbringen sribe Forellen und Saiblinge ihr ganzes Leben im ursprünglichen Habitat der Schwarza – ein Luxus, den man schmeckt.
Leichter Genuss statt schwerer Klassiker
Lachs und Karpfen sind seit Jahrzehnten Fixstarter am Weihnachtstisch. Doch die Zeiten ändern sich. Immer mehr Konsumenten greifen zu leichteren, regionalen und damit – wegen kürzerer Verkehrswege auch klimafreundlicheren Alternativen. Forelle und Saibling liegen im Trend – fein im Geschmack, vielseitig in der Küche und aus heimischen, tütkisgrünen Gewässern.
Genau hier setzen die wertvollen Voralpen-Fische aus Schwarzau an! Sie stehen für moderne Festtagsküche mit Tradition. Unter SPAR PREMIUM sind sie österreichweit frisch in Bedienung erhältlich – als regionale Delikatesse für diese besonderen Tage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.