Befangenheit im Benko-Prozess ++ Steuer-Zuckerln

Das Landesgericht Innsbruck prüfte vor dem Prozess gegen René und Nathalie Benko eine mögliche Befangenheit, die von der Richterin angezeigt worden war. UND: Ab 2027 setzt die Regierung steuerliche Anreize für Arbeit im Alter, Pensionisten können dann bis zu 15.000 Euro steuerfrei dazuverdienen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 17. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.