Freispruch für Iraker ++ Details zum Horror-Mord

Nicht schuldig bekennt sich jener 39-jährige Iraker, der am 30. November im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle nach einem Unfall aufgeflogen ist. Er soll seine Frau und deren zwei Kinder entführt haben. UND: Rob Reiner und sein Sohn Nick Reiner sollen am Samstagabend bei einer hochkarätigen Hollywood-Promi-Party in einen heftigen Streit geraten sein. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 16. Dezember mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.