Odermatt siegt weiter ++ Rapid muss in Mostar ran

Marco Odermatt gewinnt die 1000. Weltcup-Abfahrt der Geschichte, Rapid möchte sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden und der PDC-Champion von 2007 bleibt in der ersten Runde der Darts-WM auf der Strecke – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 18. Dezember.