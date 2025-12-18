Vorteilswelt
Zwei Ärzte bereits fix

Neues Gesundheitszentrum für Bad Vöslau

Niederösterreich
18.12.2025 15:00
Ein altes Bürogebäude in der Industriestraße wird bis Herbst 2026 einigen neuen Kassenärzten ...
Ein altes Bürogebäude in der Industriestraße wird bis Herbst 2026 einigen neuen Kassenärzten sowie Gesundheitsanbietern Platz bieten.(Bild: ZVG Brandlmedien)

In Bad Vöslau entsteht um 3,5 Millionen Euro ein Gesundheits- und Ärztezentrum. Die ersten Mediziner haben bereits zugesagt. Weitere – vorzugsweise Ordinationen mit Kassenverträgen – werden angestrebt. 

Ursprünglich als Primärversorgungszentrum geplant, zieht das Privatprojekt des Entwicklers Raimund Schmidt nun unter dem Namen „Gesundheitszentrum“ nach Bad Vöslau im Bezirk Baden.

Doch warum nun kein Primärversorgungszentrum? „Weil dieses Privileg, ein Primärversorgungszentrum schaffen zu dürfen, nur Bezirkshauptstädten vorbehalten ist“, erklärt Schmidt. Und: „Wir wollen nicht warten, bis die Politik die nötigen Rahmenbedingungen anpasst“. Daher habe man sich entschlossen, dieses Projekt jetzt schon umzusetzen – auf eigenes Risiko und ohne Förderung.

Erste Zusagen sind bereits eingetroffen
Auf 1000 Quadratmetern werden Arztordinationen und Studios eingerichtet – inklusive 50 Parkplätzen. Kostenpunkt: 3,5 Millionen Euro. „Für das Gesundheitszentrum wird ein leer stehendes Gebäude sinnvoll revitalisiert“, so Schmidt über sein nachhaltiges Projekt.

Bei der Suche nach Mietern ist die Stadtgemeine behilflich. „Wir streben eine hohe Dichte an Ordinationen mit Kassenverträgen an“, so Bürgermeister Christian Flammer. „Unsere Allgemeinmediziner Paul Paruzek und Petra Simon haben bereits fix zugesagt“. Mit weiteren Ärzten sei man im Gespräch.  

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
