Neues Gesundheitszentrum für Bad Vöslau

Doch warum nun kein Primärversorgungszentrum? „Weil dieses Privileg, ein Primärversorgungszentrum schaffen zu dürfen, nur Bezirkshauptstädten vorbehalten ist“, erklärt Schmidt. Und: „Wir wollen nicht warten, bis die Politik die nötigen Rahmenbedingungen anpasst“. Daher habe man sich entschlossen, dieses Projekt jetzt schon umzusetzen – auf eigenes Risiko und ohne Förderung.