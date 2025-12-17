Freiwillige sind im Dauereinsatz gegen die Kälte

Weihnachten verbringen die meisten Steirer im Kreise der Familie. Sie heizen den Kachelofen ein, versammeln sich rund um den Christbaum und genießen wohlig warme Stunden mit ihren Liebsten. Aber nicht allen Menschen in der Grünen Mark geht es so gut. Die eine oder der andere muss die dunklen, kalten Dezembernächte im Freien verbringen. Einen kleinen Lichtblick für obdachlose Menschen stellen aber die Freiwilligen der Caritas und VinziWerke dar, die selbst während der Feiertage im unerbittlichen Einsatz sind.