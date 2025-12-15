Unregelmäßigkeiten bei Wahlkarten in Kematen

Bei 19 Wahlkartenanträgen fehlten Identitätsdaten

„Das Verfahren zur Wahl des Gemeinderates der Marktgemeinde Kematen an der Ybbs vom 26. Jänner 2025 ist insoweit aufzuheben, als es der Veröffentlichung der Wahlvorschläge nachfolgt“, entschied der VfGH. Demnach fehlen bei 19 schriftlichen Wahlkartenanträgen Angaben zur Glaubhaftmachung der Identität des Antragstellers. Eine Umdeutung von schriftlichen Anträgen als mündliche Anträge, die derartige Angaben nicht enthalten müssten, komme nicht in Betracht. „Die rechtswidrige Ausstellung von jedenfalls 19 Wahlkarten konnte auf das Wahlergebnis insofern von Einfluss sein, als eine geänderte Zuordnung von 19 Stimmen auch eine Änderung der Mandatsverteilung zur Folge gehabt haben könnte“, hieß es. Durch eine geänderte Wahlzahl wäre das 21. Mandat zu losen.