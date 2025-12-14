Seniorin „parkte“ Auto auf Mauer über kleinem Bach

Die Seniorin kam aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und blieb auf einer rund 50 Zentimeter hohen Begrenzungsmauer hängen. Mit der Unterweite des Autos schlitterte sie noch einige Meter weiter, bis sie schließlich mit beiden linken Reifen an der Mauer eingehängt zum Stillstand kam.