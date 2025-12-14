Seniorin „parkte“ Auto auf Mauer über kleinem Bach

Einen ordentlichen Schrecken dürfte eine 85-jährige Seniorin am Sonntagvormittag in Osttirol erlebt haben. Die Frau kam mit ihrem Pkw über die linke Fahrbahn hinaus und blieb auf einer 50 Zentimeter hohen Mauer hängen. Ihr Auto drohte in einen kleinen Bach zu kippen.
Glück im Unglück hatte am Sonntagvormittag eine Einheimische (85), die mit ihrem Pkw auf der Drautal Bundesstraße im Ortsgebiet von Nußdorf-Debant in Richtung Lienz unterwegs war.
Die Seniorin kam aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und blieb auf einer rund 50 Zentimeter hohen Begrenzungsmauer hängen. Mit der Unterweite des Autos schlitterte sie noch einige Meter weiter, bis sie schließlich mit beiden linken Reifen an der Mauer eingehängt zum Stillstand kam.
Frau in Auto gefangen, Umleitung eingerichtet
Durch die Schieflage konnte sich die Frau nicht selbstständig aus dem Auto befreien. Die Feuerwehr musste den Pkw vor einem Absturz sichern, zumal unter der Mauer ein kleiner Bach verläuft. Die Lenkerin konnte daraufhin selbst aus dem Fahrzeug aussteigen. Sie blieb bei ihrem Malheur zum Glück unverletzt.
Das erheblich beschädigte Auto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr umgeleitet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.