Vermisstenfall, Friedensplan und Fußballreisen

Nach acht Jahren Ungewissheit kommt nun endlich Licht ins Dunkel im Fall der damals 21-jährigen Jenni S. Ihr Ex-Freund hat am Montag den mutmaßlichen Mord aus dem Jahr 2018 gestanden. UND: Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach den Gesprächen in London einen neuen Friedensvorschlag an. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Jana Elena Pasching.