Baustopp für Investoren: „Hoffe auf Nachahmer“

„Krone“: Die Entscheidung erfolgte einstimmig im Gemeinderat. Warum war dieser Schritt notwendig?

Hermann Trinker: Durch die gut florierende Tourismuswirtschaft haben sich bei uns in den vergangenen Jahren viele Investoren breitgemacht. Diese kaufen Grundstücke zu extrem hohen Preisen, bebauen sie mit Wohnungen und verkaufen diese anschließend um viel Geld weiter. Dadurch fehlt leistbarer Wohnraum für Einheimische. Diese Entwicklung hat sich in den letzten zehn bis 15 Jahren massiv beschleunigt, der Druck ist einfach zu groß – darum braucht es jetzt klare Einschränkungen.