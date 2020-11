Investoren-Spielwiese? Die Ennstaler wehren sich

Bürgerlisten-Bürgermeister nun am Ruder

Der Quadratmeterpreis für Baugrundstücke ist so etwa in Schladming oder der Ramsau in den letzten Jahren auf knapp 300 Euro gestiegen - wohlgemerkt im Durchschnitt, für gute Lagen wurde gern ein Vielfaches hingeblättert. Eine Fehlentwicklung, der jetzt ausgerechnet drei „Listen“-Bürgermeister in früher tiefschwarzen Gemeinden den Kampf angesagt haben.