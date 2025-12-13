Hornissen-Attacke: „Es ging um Leben und Tod“

Eine Radtour endete für Annette Thaller aus Graz beinahe tödlich, nachdem sie von Hornissen attackiert wurde. Der Steirer Johannes Weidacher wurde zum Lebensretter.
„Danke, Hannes! Du hast ein wunderbares Leben gerettet!“ Diese emotionalen Worte stammen von Peter Thaller. Gerichtet sind sie an Johannes Weidacher. Der steirische Rotkreuz-Mann hat vergangenen Herbst gemeinsam mit seiner Ehefrau Gabriele, einer Ärztin, das Leben von Annette Thaller aus Graz in letzter Sekunde gerettet. Vor Kurzem trafen sich die vier an jener Stelle, die für sie alle zu einer Art Schicksalsort wurde.
Es war der 7. September kurz vor 15.30 Uhr. Die 57-Jährige und ihr Ehemann waren in Kumberg bei Graz Rad fahren. „Plötzlich hörte ich meine Frau rufen. Als ich mich umdrehte, sah ich sie schon stürzen“, schildert der 63-Jährige die dramatischen Momente.
„Hier sind überall Hornissen. Wir müssen weg!“
„Ich kann mich erinnern, dass ich mehrfach gestochen wurde. Dann war es mir ganz komisch, und ich bin vom Rad gefallen“, erinnert sich die Therapeutin, die sich beim Sturz beide Arme brach. „Mein Mann hat nur gerufen: ,Hier sind überall Hornissen. Wir müssen weg!’ Dann hat er mich aus dem Gefahrenbereich gebracht.“ Für den Steirer kein leichtes Unterfangen, denn er wurde selbst sechsmal gestochen. Doch er entwickelte übermenschliche Kräfte, um seine Frau zu beschützen.
First Responder Johannes Weidacher bekam den Notruf aufs Handy. Er wohnt keine 200 Meter entfernt. „Es war dramatisch“, erinnert er sich. Er sprach vor Ort noch mit der 57-Jährigen, dann verlor sie schon das Bewusstsein. Sie erlitt einen lebensbedrohlichen allergischen Schock. Der Sanitäter machte die Atemwege frei, seine zu Hilfe gekommene Gattin verabreichte das Antihistamin.
„Einfach nur unendlich dankbar“
„Es war ein großes Glück, dass er in der Nähe war“, sagt Annette Thaller. „Er hat gewusst, es geht um Leben und Tod. Dafür bin ich einfach nur dankbar.“
Donnerstag, 18. Dezember um 21.05 Uhr auf ORF 2
Für den stellvertretenden Rotkreuz-Ortstellenleiter von Kumberg war der Einsatz selbstverständlich: „Du überlegst gar nicht.“ Für seine tolle Leistung wird er in einer gemeinsamen Gala von „Krone“ und ORF feierlich geehrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.