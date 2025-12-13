Hornissen-Attacke: „Es ging um Leben und Tod“

„Hier sind überall Hornissen. Wir müssen weg!“

„Ich kann mich erinnern, dass ich mehrfach gestochen wurde. Dann war es mir ganz komisch, und ich bin vom Rad gefallen“, erinnert sich die Therapeutin, die sich beim Sturz beide Arme brach. „Mein Mann hat nur gerufen: ,Hier sind überall Hornissen. Wir müssen weg!’ Dann hat er mich aus dem Gefahrenbereich gebracht.“ Für den Steirer kein leichtes Unterfangen, denn er wurde selbst sechsmal gestochen. Doch er entwickelte übermenschliche Kräfte, um seine Frau zu beschützen.