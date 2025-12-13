Vorteilswelt
Österreichs Helden

Hornissen-Attacke: „Es ging um Leben und Tod“

Steiermark
13.12.2025 11:00
Rotkreuz-First-Responder Johannes Weidacher mit seiner Frau Gabriele im Gespräch mit Peter und ...
Rotkreuz-First-Responder Johannes Weidacher mit seiner Frau Gabriele im Gespräch mit Peter und Annette Thaller an jener Stelle, an der es zu dem Rettungseinsatz kam(Bild: zVg/ORF)

Eine Radtour endete für Annette Thaller aus Graz beinahe tödlich, nachdem sie von Hornissen attackiert wurde. Der Steirer Johannes Weidacher wurde zum Lebensretter.

0 Kommentare

„Danke, Hannes! Du hast ein wunderbares Leben gerettet!“ Diese emotionalen Worte stammen von Peter Thaller. Gerichtet sind sie an Johannes Weidacher. Der steirische Rotkreuz-Mann hat vergangenen Herbst gemeinsam mit seiner Ehefrau Gabriele, einer Ärztin, das Leben von Annette Thaller aus Graz in letzter Sekunde gerettet. Vor Kurzem trafen sich die vier an jener Stelle, die für sie alle zu einer Art Schicksalsort wurde.

Es war der 7. September kurz vor 15.30 Uhr. Die 57-Jährige und ihr Ehemann waren in Kumberg bei Graz Rad fahren. „Plötzlich hörte ich meine Frau rufen. Als ich mich umdrehte, sah ich sie schon stürzen“, schildert der 63-Jährige die dramatischen Momente.

Annette und Peter Thaller
Annette und Peter Thaller(Bild: zVg/ORF)

„Hier sind überall Hornissen. Wir müssen weg!“
„Ich kann mich erinnern, dass ich mehrfach gestochen wurde. Dann war es mir ganz komisch, und ich bin vom Rad gefallen“, erinnert sich die Therapeutin, die sich beim Sturz beide Arme brach. „Mein Mann hat nur gerufen: ,Hier sind überall Hornissen. Wir müssen weg!’ Dann hat er mich aus dem Gefahrenbereich gebracht.“ Für den Steirer kein leichtes Unterfangen, denn er wurde selbst sechsmal gestochen. Doch er entwickelte übermenschliche Kräfte, um seine Frau zu beschützen.

Lesen Sie auch:
Ein aggressiver Hornissenschwarm ging in der Steiermark auf eine Radfahrerin los (Symbolbild) 
Drama in Kumberg
Hornissen attackierten Radlerin: Lebensgefahr!
07.09.2025

First Responder Johannes Weidacher bekam den Notruf aufs Handy. Er wohnt keine 200 Meter entfernt. „Es war dramatisch“, erinnert er sich. Er sprach vor Ort noch mit der 57-Jährigen, dann verlor sie schon das Bewusstsein. Sie erlitt einen lebensbedrohlichen allergischen Schock. Der Sanitäter machte die Atemwege frei, seine zu Hilfe gekommene Gattin verabreichte das Antihistamin.

„Einfach nur unendlich dankbar“
„Es war ein großes Glück, dass er in der Nähe war“, sagt Annette Thaller. „Er hat gewusst, es geht um Leben und Tod. Dafür bin ich einfach nur dankbar.“

Lebensretter 2025 – Österreichs Heldinnen und Helden

Donnerstag, 18. Dezember um 21.05 Uhr auf ORF 2

Für den stellvertretenden Rotkreuz-Ortstellenleiter von Kumberg war der Einsatz selbstverständlich: „Du überlegst gar nicht.“ Für seine tolle Leistung wird er in einer gemeinsamen Gala von „Krone“ und ORF feierlich geehrt.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Steiermark

