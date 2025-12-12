Personalzimmer durchsucht und Dokumente angezündet

Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Die Polizei in Tirol ermittelt gegen einen 28-Jährigen wegen Diebstahls und Urkundenunterdrückung. Der Russe soll am Donnerstag ein unversperrtes Personalzimmer in einem Hotel durchsucht, einen kleineren Geldbetrag gestohlen und Dokumente angezündet haben.
In Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) schlich der Mann in das Personalzimmer eines Hotels und durchwühlte den Raum. Dabei erbeutete der 28-Jährige einen niederen zweistelligen Eurobetrag und zündete mehrere Dokumente des Bewohners an.
Ermittlungen der Polizei laufen
„Der Verdächtige konnte noch am Abend im Ortsgebiet von Kirchberg aufgrund einer Personenbeschreibung festgenommen werden“, heißt es seitens der Polizei. Weitere Erhebungen der Exekutive sind noch am Laufen.
