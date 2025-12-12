Wenn Pendler vergeblich auf die S-Bahn warten

Die S-Bahn zwischen Telfs und Jenbach im Tiroler Ober- bzw. Unterinntal hat zuletzt ihre Fahrgäste immer wieder im wahrsten Sinn des Wortes stehen lassen. Pendler kamen zu spät zur Arbeit, der Ärger ist groß.
ÖBB-Haltestelle Oberhofen, Bezirk Innsbruck-Land, 1. Dezember, 7.05 Uhr. Der Bahnsteig Richtung Innsbruck ist mit Pendlern dicht gefüllt – in Erwartung der S4 nach Innsbruck bzw. Jenbach. Pünktlich zur Abfahrtszeit um 7.05 Uhr kommt aber nur eine Lautsprecherdurchsage: Die S 4 falle zwischen Telfs und Innsbruck aus.
Ausfall ohne Vorwarnung
Das Ganze ohne Vorwarnung, denn auch die Scotty-App hatte den Ausfall wohl nicht angekündigt. Dutzende Pendler zwischen Telfs und Innsbruck machten an dem frostigen Morgen dieselbe negative Erfahrung.
Weitere Ausfälle in derselben Woche
Ein Tag später, selbe Uhrzeit, selber Schauplatz: Wieder fällt die S4 aus. Immerhin dürfte der Ausfall dieses Mal via Scotty angekündigt gewesen sein. Am 5. Dezember dann ein Déjà-vu um 11.05 Uhr: Leider fährt keine S4 ein. Begründung diesmal: Verzögerungen im Betriebsablauf.
Probleme im Unterland
Freilich – nicht nur das Oberinntal war zuletzt von Zugausfällen zu Stoßzeiten betroffen. Am Donnerstag verkehrte etwa die S4 am Morgen zwischen Schwaz und Jenbach nicht. Die Silberstadt war Endstation.
Wir tun unser Bestes, um jeden Tag allein auf der Linie S4 insgesamt 35 verlässliche Verbindungen pro Richtung anzubieten.
Christoph Gasser-Mair, ÖBB-Pressesprecher Tirol
Bild: ÖBB
„Jede Verspätung bzw. jeder Ausfall eines Zuges ist auch für uns bedauerlich und wir möchten uns dafür entschuldigen“, sagt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. „Leider treffen aber auch uns wie andere Bereiche des täglichen Lebens gelegentlich Ereignisse, die zu einer Störung des Betriebs führen können. Ein Teil davon liegt in unserer Verantwortung.“
Technische Störungen
So sei es etwa bei den Verbindungen am 1. 12. und am 11. 12. zu plötzlichen technischen Störungen an den jeweiligen Fahrzeugen gekommen. Dies erkläre laut Gasser-Mair auch die späte Kundeninformation. „Weiters gibt es aber auch externe Ursachen, die zu Problemen führen können“, schildert er.
Personen unerlaubt im Gleisbereich
Am 5. Dezember hielten sich Personen im Bereich Innsbruck-Westbahnhof unerlaubt im Gleisbereich auf. Der Zugverkehr habe aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Die Konsequenz laut Gasser-Mair: Verspätungen und Ausfälle. Bei der Verbindung um 11.05 Uhr habe es sich um eine Folgeverspätung bzw. um einen Teilausfall wegen dieses Vorfalls gehandelt. Der Zug sei nur von Zirl bis nach Jenbach gefahren.
ÖBB wissen nichts von Zugausfall
Seltsam: Der Zugausfall von 2. Dezember, den Pendler gegenüber der „Krone“ sogar auf Nachfrage bestätigten, ist bei den ÖBB nicht dokumentiert.
