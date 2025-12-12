Wenn Pendler vergeblich auf die S-Bahn warten

Personen unerlaubt im Gleisbereich

Am 5. Dezember hielten sich Personen im Bereich Innsbruck-Westbahnhof unerlaubt im Gleisbereich auf. Der Zugverkehr habe aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Die Konsequenz laut Gasser-Mair: Verspätungen und Ausfälle. Bei der Verbindung um 11.05 Uhr habe es sich um eine Folgeverspätung bzw. um einen Teilausfall wegen dieses Vorfalls gehandelt. Der Zug sei nur von Zirl bis nach Jenbach gefahren.