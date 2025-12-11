Ein Ort, an dem Geborgenheit warmes Heim hat

Zur „VinziRast“ selbst. Sie wurde 2003 von Cecily Corti gegründet – aus einer Idee, die so schlicht wie groß ist: Menschen nicht fallen lassen. Heute arbeiten mehr als 300 Freiwillige daran, diesen Gedanken täglich Wirklichkeit werden zu lassen. Für Mikl-Leitner ein Grund, innezuhalten: „Niederösterreich ist ein Land der Freiwilligen – und hier sieht man, warum. Hier wird gegeben, ohne zu zählen. Hier wird geholfen, ohne zu fragen.“ Obfrau Veronika Kerres, die seit 20 Jahren ehrenamtlich dabei ist, sprach mit stiller Überzeugung: „Man kann nur verändern, wofür man selbst die Hände ausstreckt. Menschen hier ein Bett, Kleidung, Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken – das gibt so viel zurück.“