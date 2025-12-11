Ein Ort, an dem Geborgenheit warmes Heim hat

Ein tief berührender Lokalaugenschein im „VinziRast“ in Allan zeugt von großer Menschlichkeit. Zum Verkauf gibt es auch selbst gemachte kleine Köstlichkeiten, die von den Bewohnern gemacht worden sind.
Manchmal betritt man einen Ort und man spürt sofort: Hier wird nicht nur geholfen. Hier wird gesehen, verstanden – und gehalten. Die „VinziRast“ im Bezirk Mödling ist so ein Platz! Als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihn jetzt besuchte, war es weniger ein offizieller Termin als viel mehr eine Begegnung mit Menschen, mit Schicksalen, mit Hoffnung.
Schon beim Rundgang durch Werkstatt, Gästezimmer, Hofladen und Küche zeigte sich: Alles hier trägt die Handschrift von Fürsorge. Jeder Raum wirkt wie eine leise Einladung, wieder Vertrauen ins Leben zu finden. Und bei einem einfachen gemeinsamen Mittagessen – ohne großes Protokoll, ohne Distanz – setzte sich die Landeshauptfrau zu jenen, die hier Zuflucht gefunden haben. Sie hörte zu. Sie stellte Fragen. Sie ließ sich Geschichten erzählen.
„VinziRast“ zeigt, was Menschlichkeit bedeutet“, flüsterte Mikl-Leitner gerührt. „Gerade jetzt, wenn viele innerlich näher zusammenrücken wollen, spürt man hier Wärme, die von Herzen kommt. Ein Miteinander, das niemanden allein lässt.“
Zur „VinziRast“ selbst. Sie wurde 2003 von Cecily Corti gegründet – aus einer Idee, die so schlicht wie groß ist: Menschen nicht fallen lassen. Heute arbeiten mehr als 300 Freiwillige daran, diesen Gedanken täglich Wirklichkeit werden zu lassen. Für Mikl-Leitner ein Grund, innezuhalten: „Niederösterreich ist ein Land der Freiwilligen – und hier sieht man, warum. Hier wird gegeben, ohne zu zählen. Hier wird geholfen, ohne zu fragen.“ Obfrau Veronika Kerres, die seit 20 Jahren ehrenamtlich dabei ist, sprach mit stiller Überzeugung: „Man kann nur verändern, wofür man selbst die Hände ausstreckt. Menschen hier ein Bett, Kleidung, Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken – das gibt so viel zurück.“
Und das ist es, was die „VinziRast“ausmacht: Nicht die Mauern, nicht die Betten, nicht die Strukturen, sondern die Wärme, die entsteht, wenn Menschen sich gegenseitig ansehen, ohne Urteil. Liebe, Vertrauen, Achtsamkeit, Versöhnung – nicht als Worte, sondern als Alltag.
Finanziert wird dieses Haus ausschließlich durch private Spenden. Getragen wird es von Herzen. Und sichtbar wird es an Tagen wie diesen, wenn man erkennt:Hier bekommt Menschlichkeit einen Platz am Tisch – und jeder, der eintritt, spürt sofort, dass es ein guter Platz ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.