Champions League

Barcelona win after falling behind, Liverpool in luck

Nachrichten
09.12.2025 05:01
Barcelona only turned up the heat in the second half.
Barcelona only turned up the heat in the second half.(Bild: AP/Joan Monfort)

FC Barcelona came from behind to beat Eintracht Frankfurt 2:1 in the Champions League on Tuesday. Liverpool won at Inter thanks to a controversial penalty.

Inter were weakened by two injuries early on, Hakan Calhanoglu (11) and Francesco Acerbi (31) had to be substituted. Then LFC defender Ibrahima Konate scored with his head from a Szoboszlai corner (32'). After a lengthy VAR review, however, the goal was disallowed as Hugo Ekitike had received the ball on his arm immediately before scoring.

In the second half, the VAR pendulum swung in England's favor: A shirt-tug on Florian Wirtz in the Inter penalty area resulted in a flattering penalty after a review, which ex-Salzburg player Dominik Szoboszlai converted (88'). Inter slipped back to fifth in the table, while the English side moved up to eighth.

Kounde scores a brace
Atalanta are now in third place, with Charles De Ketelaere scoring the winner for the Bergamo side against world champions Chelsea (83'). Barcelona recorded an important home win. Coach Hansi Flick's side went behind at the Camp Nou, Ansgar Knauff putting Frankfurt in front (21st). But the Catalans hit back after the break - in the person of Jules Kounde, who scored twice with his head within three minutes (50', 53'). Barca (10 points) thus moved up to 14.

Saint-Gilloise, with Raul Florucz in the starting eleven, suffered a 3-2 defeat at home to Olympique Marseille, the Belgians having two goals disallowed for offside. Tottenham defeated Slavia Prague 3-0, with Kevin Danso remaining on the bench for the Londoners, while Muhammed Cham was substituted for the Prague side in the final quarter of an hour. Tottenham are provisionally ninth with eleven points. In Monaco, Yusuf Demir watched his club Galatasaray lose 1-0 from the sidelines.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone Sport
krone Sport
