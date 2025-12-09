Barcelona win after falling behind, Liverpool in luck

Saint-Gilloise, with Raul Florucz in the starting eleven, suffered a 3-2 defeat at home to Olympique Marseille, the Belgians having two goals disallowed for offside. Tottenham defeated Slavia Prague 3-0, with Kevin Danso remaining on the bench for the Londoners, while Muhammed Cham was substituted for the Prague side in the final quarter of an hour. Tottenham are provisionally ninth with eleven points. In Monaco, Yusuf Demir watched his club Galatasaray lose 1-0 from the sidelines.