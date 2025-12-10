Betrunkener Lkw-Fahrer fuhr auf Sattelzug auf

Lando Norris verrät: „Ich bereue einige Dinge“
Brite reflektiert
Viele Schwerfahrzeuge waren nach dem Feiertag auf der Inntalautobahn in Tirol unterwegs. Dabei passierte Dienstagnachmittag bei Stans ein schwerer Unfall. Ein Lkw-Fahrer aus Portugal fuhr auf einen Sattelzug auf. Der Lenker war bei dem Unfall betrunken.
Kurz vor 16 Uhr war der 39-jährige Portugiese am Dienstag auf der A12 Richtung Westen unterwegs. Dabei dürfte er laut Polizei geblendet worden sein. In der Folge fuhr der Mann auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug – gelenkt von einem Polen (41) – auf.
Bei dem Unfall wurde der Portugiese erheblich verletzt. Er musste ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest verlief positiv. An seinem Schwerfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.