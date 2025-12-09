Drogenhandel aus dem Gefängnis: Hohe Haftstrafen

Von ihrer Zelle in der Justizanstalt Graz-Karlau aus sollen zwei Häftlinge im großen Stil einen regen Handel mit Kokain, Heroin und Amphetaminen organisiert haben. Am Dienstag wurden die (nicht rechtskräftigen) Urteile verkündet: 15 und 16 Jahre Haft.
Zwei Männer im Hochsicherheitstrakt der Grazer Karlau – ein Slowene (36) und ein Kärntner (32) – sollen trotz ihrer einschlägigen Haftstrafen Bosse eines großen Suchtgiftringes gewesen sein. „Das geht trotz Haft“, betonte die Staatsanwältin. „Mit dem Mobiltelefon kann man heute ja sein ganzes Leben managen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass trotz intensiver Kontrollen Handys hineingeschmuggelt werden.“
Es ging um kiloweise Kokain, Heroin und Amphetamine. Als „Bunker“ diente auch eine Almhütte auf der Koralm. Weil das Duo den Suchtgifthandel in führender Tätigkeit betrieben haben soll, drohte ihm wegen des „Mafia-Paragrafs“ sogar lebenslang. Die Angeklagten leugneten allerdings, auch nur irgendetwas im großen Stil getan zu haben.
Am Dienstag wurden die (nicht rechtskräftigen) Urteile bekannt: 15 und 16 Jahre Haft. Die Angeklagten meldeten sofort Berufung an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.