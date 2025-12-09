Drogenhandel aus dem Gefängnis: Hohe Haftstrafen

Zwei Männer im Hochsicherheitstrakt der Grazer Karlau – ein Slowene (36) und ein Kärntner (32) – sollen trotz ihrer einschlägigen Haftstrafen Bosse eines großen Suchtgiftringes gewesen sein. „Das geht trotz Haft“, betonte die Staatsanwältin. „Mit dem Mobiltelefon kann man heute ja sein ganzes Leben managen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass trotz intensiver Kontrollen Handys hineingeschmuggelt werden.“