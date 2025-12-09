Vorteilswelt
15 und 16 Jahre

Drogenhandel aus dem Gefängnis: Hohe Haftstrafen

Steiermark
09.12.2025 19:00
Die Angeklagten saßen während ihrer Taten bereits in der Justizanstalt Graz-Karlau ein.
Die Angeklagten saßen während ihrer Taten bereits in der Justizanstalt Graz-Karlau ein.(Bild: Christian Jauschowetz)

Von ihrer Zelle in der Justizanstalt Graz-Karlau aus sollen zwei Häftlinge im großen Stil einen regen Handel mit Kokain, Heroin und Amphetaminen organisiert haben. Am Dienstag wurden die (nicht rechtskräftigen) Urteile verkündet: 15 und 16 Jahre Haft.

Zwei Männer im Hochsicherheitstrakt der Grazer Karlau – ein Slowene (36) und ein Kärntner (32) – sollen trotz ihrer einschlägigen Haftstrafen Bosse eines großen Suchtgiftringes gewesen sein. „Das geht trotz Haft“, betonte die Staatsanwältin. „Mit dem Mobiltelefon kann man heute ja sein ganzes Leben managen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass trotz intensiver Kontrollen Handys hineingeschmuggelt werden.“

Es ging um kiloweise Kokain, Heroin und Amphetamine. Als „Bunker“ diente auch eine Almhütte auf der Koralm. Weil das Duo den Suchtgifthandel in führender Tätigkeit betrieben haben soll, drohte ihm wegen des „Mafia-Paragrafs“ sogar lebenslang. Die Angeklagten leugneten allerdings, auch nur irgendetwas im großen Stil getan zu haben.

Lesen Sie auch:
Von Grazer Karlau aus
Häftlinge delegierten mit Handys großen Drogenring
10.11.2025
Von Grazer Karlau aus
Häftlinge delegierten mit Handys großen Drogenring
10.11.2025

Am Dienstag wurden die (nicht rechtskräftigen) Urteile bekannt: 15 und 16 Jahre Haft. Die Angeklagten meldeten sofort Berufung an.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
