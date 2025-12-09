Geliebte kletterte im 10. Stock aus dem Fenster

Das Spektakel wurde von Nachbarn auf Film gebannt. Die Aufnahmen zeigen, wie der Mann mit nacktem Oberkörper der Geliebten aus dem Fenster „hilft“ – die junge Frau kletterte schließlich in schwindelerregender Höhe an der Fassade entlang. Dabei kann sie sich nur an schmalen Vorsprüngen festhalten.