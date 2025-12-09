Vorteilswelt
Flüchtete vor Gattin

Geliebte kletterte im 10. Stock aus dem Fenster

Ausland
09.12.2025 16:40

Ein außereheliches Rendezvous ist in der chinesischen Provinz Guangdong aufgeflogen: Als die Ehefrau nach Hause kam, wollte der Mann seine Geliebte verstecken – und verfrachtete sie aus dem Fenster im zehnten Stock. Wie durch ein Wunder überlebte die Betroffene diesen Balanceakt ...

Das Spektakel wurde von Nachbarn auf Film gebannt. Die Aufnahmen zeigen, wie der Mann mit nacktem Oberkörper der Geliebten aus dem Fenster „hilft“ – die junge Frau kletterte schließlich in schwindelerregender Höhe an der Fassade entlang. Dabei kann sie sich nur an schmalen Vorsprüngen festhalten.

Die gefährliche Kletteraktion wäre für die Frau beinahe fatal ausgegangen.
Die gefährliche Kletteraktion wäre für die Frau beinahe fatal ausgegangen.(Bild: kameraone)

Sie erreichte schließlich ein Rohr. Aber kurz darauf muss sie und die Zuschauer einen Schreckmoment erleben, als sie einen guten halben Meter abrutscht und einen Sturz in den wohl sicheren Tod gerade noch abwenden kann. 

Die Frau klopfte schließlich an ein Fenster – zum Glück war der Wohnungsbesitzer zu Hause und half ihr, in dem er sie ins Innere zog. 

Die Aufnahme von dem Vorfall am 30. November ging in chinesischen sozialen Medien rasch viral. Lokale Medien berichteten, dass der Ehemann in Panik geraten war, als seine Ehefrau früher als erwartet nach Hause kam. 

Folgen Sie uns auf