Grüne rechnen mit blau-schwarzer Regierung ab

Angesichts der Budgetlage habe es derzeit jede Regierung schwer, gesteht die Grüne ein, ortet aber auch beim Sanierungskurs Schieflagen: Sie kritisiert etwa die Einführung von Studiengebühren an der Fachhochschule, während die Regierer die von den Grünen mehrfach vorgeschlagene Lkw-Maut auf Gemeinde- und Landesstraßen ablehnen. „Das würde 100 Millionen Euro bringen“, so Krautwaschl. Damit könne etwa ein Teil des gewaltigen Sanierungsrückstands von bis zu 500 Millionen Euro bei Landesstraßen abgefangen werden.