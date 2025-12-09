Vorteilswelt
Ab 11.12 im Kino

„Silent Night, Deadly Night“: Santa im Blutrausch

09.12.2025 15:54

Am 11. Dezember startet der Horrorfilm „ Silent Night, Deadly Night“ in den österreichischen Kinos und passend zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinogutscheine und mehr. Jetzt mitmachen und gewinnen. 

Als kleiner Junge muss Billy mitansehen, wie seine Eltern brutal von einem Mann im Weihnachtsmann-Kostüm ermordet werden. Jahre später ist er selbst zu einem Killer herangewachsen. Getrieben vom Trauma seiner Kindheit und mit seinem ganz eigenen Sinn für Gerechtigkeit wird Billy selbst zu „Santa“. Und mit jedem Türchen des Adventskalenders beginnt eine neue Nacht des Schreckens.

(Bild: © 2025 Studiocanal / Cineverse/ Heather Beckstead / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Studiocanal / Cineverse/ Heather Beckstead / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 Studiocanal / Cineverse/ Heather Beckstead / Constantin Film Österreich)

Die Kleinstadt, in der er Unterschlupf sucht, wird zum blutigen Schauplatz seiner Abrechnung, denn in Billys Welt gilt nur eine Regel: Wer unartig war, muss bezahlen.

(Bild: © 2025 Studiocanal / Cineverse/ Heather Beckstead / Constantin Film Österreich adobe stock – Ayaz)

Am 11. Dezember kommt der Xmas-Horrorfilm in die österreichischen Kinos und passend dazu verlost die „Krone“ tolle Preise. Wir verlosen neben 2 Kinogutscheinen für den Film „Silent Night, Deadly Night“ auch einen Wertgutschein in der Höhe von 50 Euro für ein Axt-Werf-Erlebnis im Wild Base Action Park. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 11. Dezember, 09:00 Uhr. 

