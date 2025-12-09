Wenn Atomic und Arc’teryx Spuren im Schnee ziehen

Was passiert, wenn österreichische Skibau-Tradition auf kanadischen Innovationsgeist trifft? Wenn Know-how aus dem Salzburger Altenmarkt mit der rauen Bergseele Nordamerikas verschmilzt? Dann entsteht mehr als nur eine Kollektion. Dann entsteht ein Versprechen. Genau das beweisen der Salzburger Skihersteller Atomic und die kanadische Outdoor-Ikone Arc’teryx mit ihrer gemeinsamen Grottoflage-Kollektion 2025.
Schon im vergangenen Winter war die erste Zusammenarbeit ein Volltreffer – schnell ausverkauft, heiß begehrt, in der Freeride-Szene gefeiert. Jetzt legen die beiden Marken nach. Größer. Stärker. Und noch kompromissloser.
Was viele nicht wissen: Atomic und Arc’teryx gehören längst zur selben Familie. Beide Marken sind Teil der Amer Sports Group – und genau diese Verbindung macht die Zusammenarbeit so glaubwürdig.
Das Design, die Ideen, der Style entstehen in Nordamerika, dort, wo Big-Mountain-Lines und endloser Powder Alltag sind. Gefertigt werden die Ski aber dort, wo Skibau seit Generationen perfektioniert wird: in Altenmarkt im Pongau. Österreichisches Handwerk trifft kanadisches Freeride-Denken.
Im Zentrum der neuen Kollektion stehen zwei brandneue Freeride-Setups:
Der Maverick 105 CTI Arc’teryx Edition – kraftvoll, präzise, gebaut für große Linien. Gefahren wird er von Craig Murray, Gewinner der Natural Selection und Athlet beider Marken.
Und der Maven 103 CTI Arc’teryx Edition, ein vielseitiger All-Mountain-Ski für Frauen, inspiriert von der norwegischen Freeride-Athletin Tonje Kvivik. Stark, verspielt, kompromisslos – genau wie ihr Stil.
Beide Ski tragen das markante Grottoflage-Design von Arc’teryx – auffällig, aber nicht laut. Ein Look, der sagt: Ich weiß, was ich tue.
Zur Kollektion gehört ein komplettes Setup für anspruchsvolle Tage im Gelände: Skibrillen, Helme, Stöcke – alles perfekt aufeinander abgestimmt. Dazu hochwertige Arc’teryx-Bekleidung wie das Grotto Sabre Kit oder das Grotto Sentinel Kit. Jedes Teil funktional durchdacht, jedes Detail für den Einsatz abseits präparierter Pisten gemacht.
Das Ergebnis: Ausrüstung, die nicht nur gut aussieht, sondern dann funktioniert, wenn es darauf ankommt.
Gefahren wird die Kollektion von einigen der besten Freerider der Welt. Menschen, die nicht über Abenteuer reden – sondern es leben. „Diese Zusammenarbeit ist wie ein Traum – eine perfekte Mischung aus Kreativität, Performance und Style“, sagt Tonje Kvivik. Und genau das spürt man.
Die Atomic x Arc’teryx Grottoflage-Kollektion 2025 steht für das, was moderne Skikultur heute ausmacht: internationale Zusammenarbeit, höchste Qualität und eine gemeinsame Leidenschaft für die Berge.
