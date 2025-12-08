Inder wollte Vignette kaufen, wurde fies betrogen

Sehr ärgerlich endete die Reise durch Tirol am Nikolaustag für einen 35-jährigen Inder. Dieser wollte sich für die Durchfahrt online eine Vignette kaufen, geriet dabei aber auf eine gefälschte Seite. Betrüger zogen ihm daraufhin mehr als eintausend Euro aus der Tasche.
Der 35-jährige Inder befand sich laut Polizei auf der Durchreise, als er am 6.12. im Bezirk Reutte eine Vignette kaufen wollte. Dafür recherchierte er im Internet und stieß auf eine gefälschte Seite, auf der die digitale Version angeblich via Kreditkarte erworben werden konnte.
Mehr als tausend Euro abgebucht
Doch stattdessen erwartete den Inder nur Ärger. Denn eine digitale Vignette erhielt er nie. Stattdessen nutzten die Betrüger seine Kreditkartendaten, um einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag von seinem Konto abzubuchen.
Der Betrogene wandte sich an die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.
