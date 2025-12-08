Inder wollte Vignette kaufen, wurde fies betrogen

Der 35-jährige Inder befand sich laut Polizei auf der Durchreise, als er am 6.12. im Bezirk Reutte eine Vignette kaufen wollte. Dafür recherchierte er im Internet und stieß auf eine gefälschte Seite, auf der die digitale Version angeblich via Kreditkarte erworben werden konnte.