Alle Zivilschutzsirenen werden in Tirol saniert

Mehrfache Absicherung

Indes arbeite man bewusst mit „parallelen Strukturen“ und warne die Bevölkerung im Ernstfall auch über den sogenannten „AT-Alert“, wurde betont. Die Feuerwehren würden bei einem Einsatz zusätzlich über das digitale Warn- und Alarmierungssystem des Landes mittels Pager alarmiert. „Diese Mehrfachabsicherung verhindert Totalausfälle“, wurde Mair zitiert.